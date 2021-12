SPÖ beharrt auf Daten zum Warten auf Operationen

SPÖ-Landtagspräsident Peter Binder ortet „ein schweres Foul am Parlamentarismus“ durch Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP), weil sie derzeit - wie berichtet - keine Daten über Wartezeiten auf diverse planbare Eingriffe liefere. „Wir fragen das nicht aus Jux und Tollerei“, betont Binder in einem offenen Brief.