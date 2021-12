SPÖ hat in vierter Welle viele Fragen an Spitäler

62 Intensivpatienten zum Anfragezeitpunkt

Haberlander begründet es der SPÖ so: „Am Tag Ihrer Anfragestellung, dem 4. November 2021, wurden 62 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen in Oberösterreich betreut, bis 25. November verdoppelte sich diese Anzahl auf 124, ehe am 1. Dezember mit 138 der traurige Höchstwert in dieser 4. Welle erreicht wurde.“ Die Spitäler selber meldeten ihr zurück, „dass eine umfassende und aktuelle Erhebung der OP-Wartezeiten in der Hochphase der 4. Corona-Welle nicht solide möglich ist.“ Planbare Eingriffe müssten eh „in hohem Ausmaß“ verschoben werden.