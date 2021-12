Das waren die übelsten IT-Sicherheitsvorfälle 2021

2021 war reich an Aufsehen erregenden Cyber-Sicherheitsvorfällen: Da standen an US-Tankstellen Autos Schlange, weil eine wichtige Pipeline-Betreibergesellschaft gehackt wurde, Ransomware-Banden trieben Konzerne vor sich her und zu allem Überfluss tauchten in millionenfach verbreiteten Software-Lösungen schwere Sicherheitslücken auf. Wir haben hier im Jahresrückblick die übelsten Vorfälle für Sie gesammelt.