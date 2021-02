Wasserwerk gehackt: System war miserabel gesichert

Angreifer steuerten IT über TeamViewer fern

Für besonderes Kopfschütteln unter IT-Security-Experten sorgt das Detail, dass die von dem Angriff betroffenen Rechner nicht einmal mit einer Firewall ausgestattet waren und die Angreifer offenbar mit der frei verfügbaren und auch bei Laien beliebten Fernwartungs-Software TeamViewer die Anlage sabotieren konnten. Ein Mitarbeiter berichtete zunächst von „Veränderungen am Bildschirm“, bei denen es sich wohl einfach um den via TeamViewer ferngesteuerten Mauszeiger handelte.