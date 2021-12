Die Schönheit des Landes perfekt eingefangen

Alex Lang ist am Neusiedler See aufgewachsen und liebt das Land. Die Zuneigung zu seiner Heimat spürt man in jedem einzelnen Bild des Fotografen. Im Sommer begleitete der Weidener eine der wenigen Fischerfamilien aus Gols am Neusiedler See und zeigt nicht nur ihre Arbeit, sondern auch, was die Fischer täglich erleben.