Bei Delogierung auf kiloweise Drogen gestoßen

Einen überraschenden Fund machte eine Gerichtsvollzieherin in einer Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Im Zuge einer Delogierung fielen der Frau neben einer größeren Summe an Bargeld auch noch Drogen ins Auge.
Zum Einsatz kam es am Mittwoch. Die Gerichtsvollzieherin alarmierte umgehend nach der Entdeckung der Suchtmittel die Polizei. Zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren – beides Österreicher – wurden noch in der Wohnung festgenommen.
Marihuana-Anbau in zwei Wohnungen
Der Jüngere der beiden Verdächtigen gestand, in einer Wohnung im Bezirk Donaustadt Cannabis für den Eigengebrauch anzubauen. Beide Wohnungen wurden daraufhin von der Polizei durchsucht – und in jeder wurden Utensilien zum Cannabisanbau vorgefunden, teilte die Exekutive am Freitag mit.
In der Wohnung in Margareten entdeckten die Beamten insgesamt mehr als 16 Kilogramm Cannabis, etwa 100 Gramm Kokain und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Weitere Ermittlungen laufen, die beiden Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.