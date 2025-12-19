Vorteilswelt
2 Festnahmen in Wien

Bei Delogierung auf kiloweise Drogen gestoßen

Wien
19.12.2025 10:30
Für zwei Österreicher klickten im Zuge der Delogierung die Handschellen (Symbolbild).

Einen überraschenden Fund machte eine Gerichtsvollzieherin in einer Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Im Zuge einer Delogierung fielen der Frau neben einer größeren Summe an Bargeld auch noch Drogen ins Auge. 

Zum Einsatz kam es am Mittwoch. Die Gerichtsvollzieherin alarmierte umgehend nach der Entdeckung der Suchtmittel die Polizei. Zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren – beides Österreicher – wurden noch in der Wohnung festgenommen.

Marihuana-Anbau in zwei Wohnungen
Der Jüngere der beiden Verdächtigen gestand, in einer Wohnung im Bezirk Donaustadt Cannabis für den Eigengebrauch anzubauen. Beide Wohnungen wurden daraufhin von der Polizei durchsucht – und in jeder wurden Utensilien zum Cannabisanbau vorgefunden, teilte die Exekutive am Freitag mit. 

In der Wohnung in Margareten entdeckten die Beamten insgesamt mehr als 16 Kilogramm Cannabis, etwa 100 Gramm Kokain und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Weitere Ermittlungen laufen, die beiden Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt eingeliefert. 

