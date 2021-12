ÖSV-Erfolgsadlerinnen droht ein großes Jänner-Loch

Was aber im Damen-Weltcup nach den beiden Bewerben in Ljubno passiert, ist nach der Absage der Weltcup-Springen im Januar in Japan weiter ungewiss. Geplant ist bis zu den olympischen Spielen im Februar bisher jedenfalls nichts. „Es schaut leider so aus, als ob wir ein großes Loch hätten. Leider hat man auch das Gefühl, man will uns mancherorts nicht“, bedauert Eva, „aber daran verschwende ich im Moment möglichst wenige Gedanken, denn beeinflussen kann ich es leider nicht.“Dominik Omerzell