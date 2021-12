Über 129.000 Infektionen: Briten melden Rekord

Die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen in Großbritannien hat mit 129.471 einen neuen Rekord erreicht. Dabei seien die neuen Fälle in Schottland und Nordirland wegen unterschiedlicher Vorgehensweisen über die Feiertage nicht in diesen Daten enthalten, teilen die Behörden mit. Es wurden 18 weitere Todesfälle gemeldet. Trotz der rasant steigenden Zahlen will die britische Regierung keine Verschärfungen.