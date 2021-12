Großbritannien wird zum Virusvariantengebiet

Bund und Länder haben am Mittwoch beraten, wie sie der erwarteten massiven Omikron-Infektionswelle entgegentreten wollen. Derzeit werden die Ergebnisse dieser Beratungen präsentiert. Fixiert wurde in den Beratungen: Sperrstunde in der Gastronomie ab 27.12. ist wieder 22 Uhr (statt bislang 23 Uhr). Auch zu Silvester ist - anders als kürzlich erst vom Gesundheitsminister angekündigt - nun wieder früher Schluss. Außerdem werden Indoor-Veranstaltungen wieder beschränkt. Am Montag werden neue Beratungen des Gremiums stattfinden.