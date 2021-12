Politik will „bildungsferne Zielgruppen“ erreichen

„Die individuelle Impfbereitschaft hängt wesentlich vom Bildungsniveau als auch von der Teilnahme am Erwerbsleben ab“ - jener unschöne Eindruck, der sich zum Teil bei der Betrachtung von Corona-Demos einschleicht, wurde am Dienstag von Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in Wien deutlich untermauert. Sprich: Wer in Österreich über einen geringeren Bildungsgrad verfügt oder arbeitslos ist, der lehnt die Impfung eher ab. Nun will man vonseiten der Politik genau diese Zielgruppen erreichen.