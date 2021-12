Mückstein: Migranten nicht generell Impfmuffel

Grundsätzlich zeige sich, dass die Impfbereitschaft mit dem Bildungsgrad einhergeht. Dies zeige sich auch anhand der hohen Durchimpfungsrate an den Hochschulen - 86 Prozent der Studierenden haben bereits mindestens eine Impfung intus. Je besser die Menschen gebildet sind, desto höher ist auch die Impfquote - Bildung und Aufklärung seien also immens wichtig, um von der Impfung überzeugen zu können, so Polaschek.