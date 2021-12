Aus dem früheren Aufreger wurde ein Kult-Kalender

Einblick in den Alltag eines Models

„Ich habe richtig Einblick in den Alltag eines Models bekommen“, ist auch Ines Plötzeneder aus Ampflwang begeistert. Sie bewirtschaftet mit ihren Eltern einen Pferdehof mit 30 Pferden und 15 Hühnern. Für den Kult-Kalender aber hat sie sich die Freiheit genommen, einmal ganz sexy im Weinkeller zu posieren. „Ich habe mich wie ein richtiges Model gefühlt“, schwärmt sie. Magdalena Mayr aus Freistadt arbeitet beim Maschinenring und hilft im elterlichen Milchviehbetrieb mit. „Für mich ist es eine Ehre, Teil vom Jungbauernkalender zu sein“, gibt sie bekannt. Sie erfüllte sich beim Shooting einen Traum und setzte sich mit einem edlen Warmblut in Szene.