Omikron: In New York immer mehr Kinder im Spital

Die New Yorker Gesundheitsbehörden haben im Zusammenhang mit der steigenden Zahl an Omikron-Fällen eine Zunahme der Einweisungen von Kindern in Krankenhäuser gemeldet. Im Big Apple wurde seit Anfang des Monats „ein vierfacher Anstieg der Covid-19-Krankenhauseinweisungen bei Kindern unter 18 Jahren festgestellt“, teilten die Behörden mit.