89 Menschen starben bisher auf heimischen Straßen

In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wird gerne Bilanz gezogen: Traurig fällt diese bei Verkehrstoten in Oberösterreich aus. 89 Menschen kamen bisher 2021 in Oberösterreich im Straßenverkehr ums Leben, um 22 mehr als am Ende des Jahres 2020. Damit ist OÖ das Bundesland mit den meisten Verkehrstoten.