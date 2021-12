Eine bunte Reise durchs Wunderland

Ab durch den Kaninchenbau, hieß es am Stefanitag bei der Premiere von „Alice im Wunderland“ in den Linzer Kammerspielen. Mit sehr viel Fantasie zauberte das Team um Regisseurin Nele Neitzke (Bühne, Kostüme und Videomodellbau: Kristopher Kempf; Video: David Panhofer; Musik: Nebojsa Krulanovic; Choreografie: Ilja van den Bosch) ein entzückendes, cleveres und kreatives Wunderland, in das Isabella Campestrini als neugierige Alice plötzlich hineinplatzte. Sie nahm die Kinder mit auf ihre bunte Reise, fragte sie um Rat und schaffte es, in der verrückten Handlung Anker zu sein.