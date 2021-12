Überschaubarer Andrang bei Antwort auf Lichtermeer

Mehr als 30.000 Menschen hatten sich am vergangenen Sonntag in stillem Gedenken an die Covid-Toten am Wiener Ring versammelt. So konnte ein friedliches Zeichen des Zusammenhalts gesetzt werden. Impf- und Corona-Maßnahmen-Gegner wollten es jetzt gleichtun und veranstalteten ebenfalls ein „Lichtermeer“. Zur Veranstaltung erschienen sind jedoch anfangs nur einige Hundert Teilnehmer - am Marsch beteiligten sich dann später zwischen 2000 und 4000 Personen.