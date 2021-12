Zehntausende bei Lichtermeer: Die schönsten Bilder

„Frustposting“ brachte Stein ins Rollen

Man verstehe sich aber nicht als „Gegendemo“ zu den Corona-Kundgebungen der vergangenen Wochen, hatten die Initiatoren zuletzt betont. Ihren Ausgang nahm die Initiative mit einem „Frustposting von mir auf Twitter“, so der Innsbrucker Roman Scamoni bei einem Pressetermin. „Ich habe gemerkt: Die Polarisierung in der Gesellschaft macht auch was mit mir - und zwar nix Gutes.“ Daher habe er geschrieben, warum es eigentlich kein Zeichen des Miteinanders und des Gedenkens an die Verstorbenen gebe. Darauf habe sich Daniel Landau aus Wien gemeldet, und die Sache sei ins Laufen gekommen.