Feiertage und danach: Diese Corona-Regeln gelten

Über die Feiertage sind die Corona-Regeln für alle Ungeimpften zwar gelockert - doch ab 27. Dezember gilt der Lockdown für sie wieder im vollen Umfang. Zudem wird die Sperrstunde in der Gastro dann um eine Stunde auf 22 Uhr vorverlegt. Zum Unmut der Branche gilt das auch zu Silvester. In Wien bleiben die Maßnahmen strenger: Nachfolgend ein Überblick, was derzeit und in den nächsten Tagen gilt.