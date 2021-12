Das wünschen sich unsere Asse vom Christkind

Bei dem Erfolgslauf der Eisbullen kann ihr Dompteur Matt McIlvane mit seinen Liebsten die Mini-Auszeit so richtig genießen - schon beim Fototermin hatten er, seine Megan und die Kids Mason und Mila viel Spaß. Am Donnerstag ging es in die Berge, stieg in Filzmoos auch eine Pferdeschlittenfahrt. Des US-Amerikaners Wunsch ans Christkind: „Der Meistertitel in der Eishockeyliga. Aber auch gesund und froh bleiben.“ Für die Packerl ist am 25. Dezember in der Früh Santa Claus zuständig. Defender-Ass T. J. Brennan, ein echter Familienmensch, muss heuer ohne Verwandtschaft auskommen, düste aber zur Freundin in die Schweiz.