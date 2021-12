Weine, gekeltert ausschließlich von Winzerinnen

Im März 2020 hat Madlaina Sladecek in Wien eine Vinothek aufgemacht. Das wäre an sich nichts Besonderes, würde sie dort nicht ausschließlich von Frauen gekelterten Wein verkaufen. Auch Winzerinnen aus dem Burgenland wie Heidi Schröck, Birgit Braunstein, Victoria Kugler oder Daniela Göschl gibt sie so eine Plattform.