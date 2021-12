Andreas Gabalier: „So feiere ich Weihnachten“

An zwei Weihnachtsfeste erinnert er sich besonders gern zurück: „Eines war unser erstes in der neuen Wohnung in Graz. Da waren auch die Großeltern väterlicherseits noch dabei. Und dann natürlich das Weihnachten, an dem ich meine Lego-Eisenbahn bekommen habe. Die war damals das Nonplusultra und unglaublich teuer. Ich habe die 500 Schilling, die ich von der Oma zum Geburtstag bekommen habe, an das Christkind schicken müssen, damit sich das ausgeht“, lächelt Gabalier.