Andreas Gabalier: „Weg von den Energie-Vampiren!“

Wie lauten die ersten fünf deiner Regeln?

In Wirklichkeit hab ich mir die vom Schwarzenegger abgeschaut, weil als echter Steirer-Bua war ich ja immer ein Riesenfan. Daher sind mir diese Regeln in Fleisch und Blut übergegangen. Also Regel Nummer eins: „Trust yourself“ - vertrau auf dich! Genau das hab ich gemacht; speziell nach dem Tod meiner kleinen Schwester, als ich fürs Lernen überhaupt keinen Kopf mehr hatte. Also bin ich meinen Weg mit der Musik weitergegangen. Regel Nummer zwei: „Break some rules“ - halt dich nicht sklavisch an alles, was man dir vorgibt. Das muss ich dir ja wohl nicht näher erklären, Vera! (lacht) Regel Nummer drei: „Don’t be afraid to fail“ - hab keine Angst vor Fehlern. Die hab i nie ghabt! Regel Nummer vier: „Ignore the No-Sayers“ - hör nicht auf die, die immer sagen, das wird eh nix, und alles miesmachen. Weg von den Negativ-Typen und den Energie-Vampiren! Ich hab ja von Anfang an ganz bewusst nicht diesen typisch österreichischen Sound gewählt, bin mit meiner Musik gleich in die USA. Und Regel Nummer fünf: „Work like hell“ - ohne harte Arbeit geht nix.