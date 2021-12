Innerkrems startet mit Notbetrieb in Skisaison

Das Skigebiet Innerkrems ist, wie berichtet, insolvent. Der Betreiber - die „Antares Star Bergbahnen GmbH“ - muss sich einem Sanierungsverfahren am Landesgericht in Klagenfurt stellen. Dennoch will die Gemeinde heute, Donnerstag, den Wintersportort öffnen - und zwar im Notbetrieb.