Tipps für den 24. Dezember:

Friedenslicht am 24.12. an ausgewählten Bahnhöfen in Wien abholen: Wien Meidling: 05:45 - 21:00 Uhr, Wien Hauptbahnhof: 05:45 - 21:00 Uhr, Wien Westbahnhof: 06:00 - 17:00 Uhr, Wien Heiligenstadt: 06:45 - 15:00 Uhr, Wien Floridsdorf: 07:00 - 15:00 Uhr, Wien Mitte: 07:30 - 15:00 Uhr

Das letzte Mal auf einen Christkindlmarkt gehen. Diese Märkte haben auch am 24. noch geöffnet: Christkindlmarkt am Rathausplatz, Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn, Advent im Park, Adventmarkt Floridsdorf

Einmaliges Wintererlebnis für Groß und Klein: Die Liliputbahn ist diesmal auch am Heiligen Abend unterwegs.