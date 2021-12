Ab Donnerstag: Winterangebot am Weissensee

Vier Kilometer lang und 20 Meter breit ist die Rundbahn am Westufer des Weissensees. Einzigartige zehn Winteraktivitäten werden angeboten (Grafik) - nur die „11-Städte-Tour“ wurde aufgrund von Corona abgesagt. Die Einstiege sind wie gewohnt in Praditz bei Camping Müller und in Techendorf bei der großen Fichte bzw. beim Kindergelände auf der Seewiese. Möglichkeiten für Eishockey und Eisstockbahnen werden ebenfalls geschaffen. Der Eintritt kostet 7 Euro und kann bei allen Einstiegsstellen bezahlt werden. Oder man holt sich ein Tagesticket bei der Tourismus-Information.