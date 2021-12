17-Jähriger verliert durch Raserei Probeschein

Geschwindigkeitsüberschreitung

Da hatte sich der 17-Jährige gerade erst über den Führerschein freuen dürfen, da war er schon wieder weg. Der Probeführerscheinbesitzer wurde am Mittwoch in der Nacht gegen 23 Uhr am Südring in Klagenfurt mit 107 km/h geblitzt. Erlaubt gewesen wäre eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Die Polizei entzog dem jungen Mann den Führerschein an Ort und Stelle, vor allem auch, weil die Straße vereist war und der 17-Jähriger andere Verkehrsteilnehmer durch seine Geschwindigkeit gefährdete.