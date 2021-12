Omikron: Den Kindern drohen wieder „Endlos-Ferien“

Neue Variante in sieben Klassen an fünf Wiener Schulen

Doch Omikron könnte einen Strich durch diese Rechnung machen, wie erste Entwicklungen in der Bundeshauptstadt zeigen. Wo allein von Dienstag auf Mittwoch drei neue Klassensperren ausgesprochen wurden. Womit in Wien am Tag vor Weihnachten 59 Klassen geschlossen waren. Detektierte Omikron-Fälle gibt es in sieben Klassen an fünf Standorten.