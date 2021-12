Wiener Fälle verdreifacht: Omikron nimmt Fahrt auf

Verdreifachung der Omikron-Fälle in Wien

Positiv sei laut Klimek, dass je höher die Welle wird, desto früher sei sie vorüber. Es sei notwendig, die bisherigen Maßnahmen zu überdenken. Unter Umständen ist es vernünftiger, „schnell durchzutauchen, als durch ein Abflachen die Infrastruktur zu gefährden“. Laut einem Bericht des „Standard“ wurden zwischen 17. und 21. Dezember insgesamt 266 Omikron-Fälle in Wien sequenziert, in der Woche davor waren es lediglich 91 Fälle gewesen. In nur vier Tagen gab es also fast genau eine Verdreifachung der Omikron-Fälle.