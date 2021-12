Neues Leben in Sicherheit - und eine Technik-Lehre

Zur Mutter haben die beiden via WhatsApp Kontakt. Zumindest ist sie in Sicherheit. Zurück möchte Rabia nicht: „Wir hatten keine Rechte dort. Als Kinder durften wir nicht in die Schule gehen und wurden immer beschimpft. Das bleibt im Kopf.“ Heute spielt sie aber sogar erfolgreich im Theater mit.