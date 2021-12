Große Vorfreude auf die Heimrennen

Auch deshalb blickt die 58-Jährige mit großer Vorfreude auf die Mitte Jänner stattfindenden Weltcup-Rennen in Flachau und eben Zauchensee. „Da kommen bei mir immer Heimatgefühle hoch. Der Slalom in Flachau ist die Schwester vom berühmten Nightrace in Schladming und das Speed-Double in Zauchensee steht ebenfalls für Spitzensport auf höchstem Niveau“, weiß die Pongauerin.