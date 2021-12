Jungfernfahrt für Ducatis erstes Elektromotorrad

Im Oktober 2021 hat Ducati seine Pläne präsentiert, die Rolle des Alleinausrüsters für die elektrische Motorradrennserie MotoE zu übernehmen. Bislang wird der World Cup mit Bikes des italienischen Elektro-Pioniers Energica ausgestattet, der sich jedoch am Ende der Saison 2022 aus dem Renngeschäft zurückziehen will. Nun hat Ducati erste Bilder von Erprobungsfahrten mit dem intern V21L genannten E-Rennmotorrad veröffentlicht, das ab 2023 beim MotoE World Cup zum Einsatz kommen soll. Über vier Jahre hinweg will Ducati Alleinausrüster der Rennserie sein, bei der weiterhin Privatteams fahren werden.