Neustart fürs Golser Volksfest im Jahr 2022

So möchte man vor allem die jüngere Bevölkerung dazu bringen, bei der Befragung mitzutun. „Wir haben uns in den zwei Jahren, in denen kein Volksfest stattfinden konnte, Gedanken über Neuerungen gemacht“, so Bürgermeister Hans Schrammel, Vize Kilian Brandstätter und Volksfest-Organisator Dieter Horvath. Jetzt möchte man wissen, was das Golser Publikum zu den Ideen sagt, und vor allem möchte man eruieren, wo sich die Einheimischen Veränderungen wünschen.