Mehr als die Hälfte der Über-12-Jährigen geimpft

In den Schulen gilt weiter: Je älter die Schüler, umso häufiger sind sie geimpft: In der Sekundarstufe 1 sind demnach 37 Prozent der Schüler ab 12 geimpft (Mittelschule: 30, AHS-Unterstufe: 49), in der Sekundarstufe 2 unterdessen 64 Prozent. Allerdings gibt es auch bei den Älteren je nach Schultyp große Unterschiede. So liegt der Anteil in der AHS-Oberstufe bei 72 Prozent und in den Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) bei 66 Prozent, in den Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) inklusive Polytechnischer Schulen hingegen nur bei 52 Prozent. Berufsschüler sind zu 62 Prozent immunisiert. Relativ gering ist die Impfquote unter Sonderschülern mit 40 Prozent.