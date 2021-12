Termine ausgebucht: Andrang auf Kinderimpfungen

Bereits der erste Tag, an dem Kinder ab fünf Jahren in den Impfstraßen des Landes gegen Corona immunisiert werden, zeigte es deutlich: Die Nachfrage ist groß! „Für die insgesamt 750 Impfungen, die an den fünf Zentren pro Woche durchgeführt werden, gibt es schon 500 Anmeldungen“, bestätigt Corona-Sprecher Gerd Kurath.