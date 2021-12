Ab heute Impfungen mit Spezial-Vakzinen für Kinder

Rund 20 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen wurden in Niederösterreich per Impfung gegen das Coronavirus geschützt. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt man damit klar an der Spitze - und das noch bevor am Mittwoch überhaupt der erste spezielle „Kinderimpfstoff“ eingetrudelt ist: 48.000 Impfstiche sind machbar.