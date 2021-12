Forscher entdeckten riesiges Tausendfüßler-Fossil

Ein neuer Rekord wurde geknackt, als ein Team um Neil Davies von der Universität Cambridge an einem Strand in Nordengland auf das bisher größte Fossil eines Tausendfüßlers stieß. Gelebt habe das rund 50 Kilogramm schwere Tier vor etwa 326 Millionen Jahren in offenen Waldgebieten in Küstennähe, berichteten die Forscher im Fachmagazin „Journal of the Geological Society“.