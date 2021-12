Erster Tausendfüßler mit über 1000 Beinen entdeckt

Die nun entdeckte Art wurde in einem 60 Meter tiefen Bohrloch in Australien entdeckt, wie ein Team um den Insektenforscher Paul von der Virginia Tech Universität in Blacksburg im Fachblatt „Scientific Reports“ schreibt. Die Forscher um Marek vermaßen vier Exemplare der neuen Spezies. Sie hat einen fadenförmigen Körper, der aus bis zu 330 Segmenten besteht und bis zu knapp zehn Zentimeter lang sein kann.