Immobilienpreise: Ist der Plafond bald erreicht?

Die Immobiliensparte der Sparkassen erstellt jedes Jahr den sogennanten „Immo-Guide“. Aus diesem ist unter anderem zu entnehmen, dass in Vorarlberg im Jahr 2020 rund 3500 Wohnungen fertiggestellt worden sind - nur in Tirol wurde in Relation zur Bevölkerung noch mehr Wohnraum geschaffen. Die rege Bautätigkeit der vergangenen Jahre führte auch dazu, dass mittlerweile das Angebot die Nachfrage übersteigt - wer mieten will, hat die Qual der Wahl.