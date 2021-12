2,5 Jahre Haft für Geschäftsmann nach Missbrauch

In mehreren Fällen verurteilt

In zwei Fällen - bei einer Nichte und einem Sohn - sah das Gericht den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs Unmündiger als erwiesen an, in einem Fall eine schwere Körperverletzung in Form einer schweren Anpassungsstörung. In mehreren Fällen wurde der Mann wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verurteilt und das Gericht sah angesichts der Dateien auf seinem Computer den Tatbestand der pornografischen Darstellung Minderjähriger als erfüllt an. Bei mehreren Sexualdelikten, unter anderem auch vom Vorwurf der Vergewaltigung, gab es einen Freispruch, ebenso vom Vorwurf des Diebstahls der Statue.