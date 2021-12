Erst zwei echte Grippefälle in dieser Saison

In der vergangenen Kalenderwoche ist in Österreich der zweite Grippefall in dieser Saison entdeckt worden. Bei einem Reiserückkehrer sei Influenza Typ A(H3N2) nachgewiesen worden, meldete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Montag. Innerhalb Österreichs gebe es derzeit noch keine Influenzavirusaktivität. In Kalenderwoche 45 war ebenfalls eine Grippe-Infektion bei einem Reiserückkehrer nachgewiesen worden.