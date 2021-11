Grippe und Corona: Wiener Impfbim feiert Comeback

„Die Impfbim war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg und eine der Zugpferde, um für die Grippe-Impfung in dieser schwierigen Zeit zu mobilisieren. Durch die wechselnden Standorte der Impfbim werden sicher wieder viele Menschen erreicht, und ich hoffe, dass neben der Covid-19-Schutzimpfung auch die Grippe-Schutzimpfung gut angenommen wird“, so Hacker. „Wir werden weiterhin in Wien möglichst niederschwellige und attraktive Angebote stellen, um die Impfquote in unserer Stadt weiter zu erhöhen“, betonte er.