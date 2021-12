Erstmals zirkulieren Grippevirus und SARS-CoV-2

Die Corona-Pandemie begleitet uns seit 22 Monaten - doch erstmals in dieser Krise haben wir heuer den Fall, dass nicht nur das Coronavirus mit all seinen Mutationen um den Erdball reist, sondern auch das Grippevirus. Im vergangenen Winter gab es so gut wie keine Influenzafälle - in diesem wird dies anders sein. Die Gefahr liegt in einer Doppelinfektion.