Mückstein ruft Österreicher zur Grippeimpfung auf

Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Fallzahlen hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die Österreicher dazu aufgerufen, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Man könne das Gesundheitssystem „nicht noch zusätzlich mit Hunderten, schwer an Grippe erkrankten Menschen weiter belasten“, so Mückstein, der selbst Arzt ist. Kinder, die „der Motor der Influenza-Welle“ sind, können die Impfung gratis erhalten. In Wien können sich auch Erwachsene kostenlos impfen lassen.