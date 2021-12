Online-Spiel mit Eishockey-Cracks gibt Rätsel auf

Wenn die Temperaturen in den Keller purzeln, kehrt Ruhe in die Detektivsaison am Neusiedler See ein. Damit jedoch ein bisschen Urlaubsfeeling von Podersdorf auch an trüben Wintertagen in den eigenen vier Wänden aufkommt, wurde ein Online-Escape-Spiel kreiert. Der Titel „Frostiges Delirium“ verspricht Unterhaltung pur.