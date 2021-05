Radeln auf Rätsel-Tour rund um den Neusiedler See

Jetzt geht es auf „Zeitreise ins Ungewisse“, so der Titel des neuen Freizeitvergnügens. „Die unberührte Natur mit dem Rad entdecken, dabei die Geschichte des Burgenlandes mit vielen Rätseln erleben und einen Kriminalfall lösen – all das bietet Österreichs erste History-Bike-Escape-Tour“, so Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus.