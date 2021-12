Eltern von Schulkindern fühlen sich ausgelaugt

Die Arbeiterkammer OÖ und die „OÖ-Krone“ befragen seit März 2020 in regelmäßigen Abständen Eltern schulpflichtiger Kinder zur Ausnahmesituation. Dieses Mal gab es so viele berührende Erzählungen, wie nie zuvor. Und die Diskrepanz zwischen Familienleben, Beruf und Freizeitgestaltung wurde noch nie so schlecht bewertet, wie jetzt. Vier von zehn Befragten beurteilen ihre aktuelle Lebenssituation sogar als eher bzw. sehr schlecht!