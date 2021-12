„Wir kämpfen um jedes Leben“

Corona hat in Österreich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 bereits mehr als 13.000 Menschenleben gefordert. Tausende Überlebende leiden bis heute unter Langzeitfolgen. Dass die Zahl der Toten nicht noch viel höher ist, ist dem unermüdlichen Einsatz des medizinischen Personals in den Spitälern zu verdanken, das an vorderster Front steht. Gemeinsam mit dem ORF holt die „Krone“ einige dieser Helden morgen um 21.10 Uhr auf ORF 2 bei einer Gala vor den Vorhang. Eine von ihnen ist Natascha Leser aus dem Bezirk Mattersburg. Die 42-Jährige diplomierte Anästhesie- und Intensivpflegerin ist seit 23 Jahren mit Leib und Seele für ihre Patienten da. Seit 2004 arbeitet sie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt auf der Intensivstation. „Ich schätze die gute Zusammenarbeit und das interessante Arbeitsumfeld“, erzählt die sympathische Burgenländerin.