Pandemie in Zahlen: Datenexperte als Lebensretter

Stadt Wien greift auf Neuwirths Analysen zurück

In Wien wird Statistik-Professor Erich Neuwirth für seinen unermüdlichen Einsatz in der Pandemie mit der Auszeichnung bedacht. Denn der eigentlich bereits pensionierte Datenspezialist kam in der Krise ehrenamtlich in sein Fachgebiet zurück - um das teils fehlende öffentliche Datenmanagement in Sachen Corona zu kompensieren, veröffentlicht er täglich aktuelle Zahlen und Grafiken zu Inzidenzen oder Spitalsbelegungen auf Twitter. Sogar die Stadt Wien greift auf seine Analysen zurück, seit einiger Zeit ist er Mitglied im Corona-Beraterstab von Bürgermeister Michael Ludwig.