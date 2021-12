Eintauchen in einen Kosmos voller Farben

Elisabeth Fischnaller von der Glaserei Bildstein in Lauterach ist noch eine der wenigen aus dieser Zunft, die die Bleiverglasung sowie die Glasmalerei in Hohl- und Flachglas gelernt hat. In der Glasfachschule in Kramsach in Tirol hat sie ihre Ausbildung absolviert. Ich besuche Frau Fischnaller in der väterlichen Glaserei, wo sich auf einem offenen Zwischenstock ihr Atelier befindet, der Glastisch, die überbordende Sammlung alter Glasscheiben, Arbeitsutensilien wie Scheren, Messer, Bleistege und ein Objekt, das sie gerade restauriert.