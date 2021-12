Zwei Verletzte bei nächtlichen Alkounfällen

Zwei betrunkene Autofahrer haben sich in der Nacht auf Samstag bei Unfällen im Bezirk Ried im Innkreis verletzt. In Aurolzmünster prallte ein 39-Jähriger mit 1,78 Promille frontal gegen eine Gartenmauer und einen Betonmasten. Umherfliegende Bruchstücke beschädigten die Fassade eines Wohnhauses. In Gurten krachte ein 57-Jähriger gegen einen Baum. Bei ihm wurden 1,62 Promille festgestellt. Beide Lenker kamen ins Rieder Spital.